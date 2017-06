Venetsueelat tampinud Andrus Raadik: mängunälg oli meeletu

Kui esimeses geimis (25:21) hakkasid külalised meie meestele väga kõvasti vastu, siis järgmine võideti juba kindlalt 25:16. «Esimest geimi võtsid mõlemad meeskonnad ettevaatlikumalt. Lõpus olime kindlad ja tegime oma asjad ära,» rääkis koos teise nurgaründaja Robert Tähega täna Eesti parimana 13 punkti toonud Raadik. «Ma ei usu, et tasemevahe nii kõva oli. Täna lihtsalt surusime neile oma mängu peale, eriti algul serviga. Iga päev me neid nii 3:0 võita ei suudaks, aga täna olime tunduvalt paremad.»

Kolmandas geimis oli taas mängus veidi pinget. Raadik nendib, et vahetevahel lubavad võrkpallurid end 2:0 eduseisust uinutada. «Eks ma olen elus ikka saanud nii 2:3 tappa, aga siin koondises, ma usun, nii järgi ei anda.» Lõpuks olid meie meeskonna võidunumbrid 25:19.

Mis täna võidu võti oli? «Mängisime meeskondlikult. Kõik meie numbrid on paremad kui vastasel: blokk on parem, vastuvõtt parem, serv töötas, kaitse ka.»

Pühapäeval ootab Kalevi spordihallis ees alagrupiturniiri viimane mäng ning kaalul on koht final fouris, kus mängitakse välja pääse teise tugevusgruppi. «Kui homme Kreeka ära võidame, on Mehhikosse minek. Läheme kindlasti võitma. Tahame sinna minna ja teeme võitmiseks kõik endast oleneva.»

Vaatamata tihedale mängudegraafikule on Raadik tahtmist täis taas väljakule joosta. Niigi on ta Maailmaliigas saanud kahe mängu jagu pingil puhata. «Täna oli meeletu mängunälg ja numbrid ei valeta,» rääkis Soomes klubivõrkpalli mängiv mees, kes hiilgas viie blokipuntiga. «Vorm on hetkel väga hea.»