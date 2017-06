Hamilton pani Kanada GP kvalifikatsioonis Vetteli paika

Kahe tänavuse tiitlipretendendi duell sai kvalifikatsioonis lahenduse lõpusekunditel: Hamilton läks kolmandat ajasõitu juhtima ning Vetteli parim ringi jäi britist maha vaid 0,004 sekundiga. Kiire boksipeatus, värsked rehvid ning õhku jäi küsimus: kumb meestest suudab võimaluse ära kasutada?

Hamilton. Kolmekordne maailmameister kihutas otsustaval ringil välja aja 1.11,459, millele Vettelil vastust polnud. Lõpuks jäi mehi lahutama 0,330 sekundit ja Hamilton tõusis 65. kvalifikatsioonivõiduga samale tasemele iidol Ayrton Sennaga.

Lewis Hamilton is given one of Ayrton Senna's race-worn helmets



Gift from the Senna family after he equalled his mark of 65 poles #F1 pic.twitter.com/HuT43VGJ6R