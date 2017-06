Liigutav video: kingiks saadud Senna kiiver võttis Hamiltoni sõnatuks

@MercedesAMGF1 @LewisHamilton speechless! What a touch by the Senna family 2 present him this for equalling Senna's pole record! #RESPECT pic.twitter.com/w06Npq9338 — Andrew Mcghie (@mon_the_gers) June 10, 2017

Senna on alati olnud Hamiltoni iidoliks ja kingitus anti britile sümboolselt üle brasiillase nime kandvas kurvis. Hamilton oli žestist silmnähtavalt liigutatud. «Ayrton, ma tean, oli paljudele teile lemmiksõitja ja täpselt nii on ka minuga. Ta inspireeris mind. Tema on põhjus, miks ma olen praegu siin. Tema tulemust korrata ja selline kink saada on ülim au. Suured tänud Senna perekonnale ja kõigile siinviibijaile! Jumal õnnistagu teid!»

What an amazing moment as @LewisHamilton is presented one of @ayrtonsenna race helmets for equalling his tally of poles @SkySportsF1 pic.twitter.com/j6ml4npGae — Sky F1 Insider (@SkyF1Insider) June 10, 2017

«Et Senna perekond mulle selle kinkis… Mul polnud ühtegi Ayrtonilt pärit eset, nii et see on kõige erilisem asi, mida ma oman – parem kui kõik karikad ja muu. Ma elan Monaco korteris, nii et mul ei ole väga palju ruumi trofeedele, aga selle jaoks leian kohe kindlasti ruumi. Võib-olla elutoas keset diivanilauda, et see oleks esimene asi, mida tuppa tulles näeb,» lubas Hamilton.

Senna karjääri viimaseks parimaks stardikohaks jäi 1994. aasta San Marino GP - etapp, kust brasiillane enam ei naasnud.

Enim on F1 sarjas esimeselt kohalt startinud Michael Schumacher. Ka Schumacheri jaoks oli Senna alati väga hingelähedane teema. Kui toona alles kahekordne maailmameister aastal 2000 Monzas oma 41. GP-võidu võttis, puhkes ta Senna tulemusega sama pulga peale jõudmisest suisa nutma.