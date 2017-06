Liider Tänak Latvala ohust: vahe on korralik, peame töö lõpuni viima

Tänak alustas tänast päeva kolmandalt kohalt, ent kerkis Thierry Neuville’i ja Hayden Paddoni hädade tõttu liidriks. Eestlane näeb päeva sündmusi nõnda: «Terve ralli on olnud üks suur võitlus ja ma olen seda tõega nautinud. Mõned konkurendid on rivist langenud, aga me teeme ka head tööd. Kõik, mida peame tegema, on edasi minema ja täpselt samamoodi jätkama.»

Kamaluga kiitust jagas Tänak ka oma mehaanikutele. «Mulle tundub, et meie strateegia on sel nädalavahetusel olnud hea. Sardiinia on väga eriline ralli ja vajab erilist lähenemist. Alati tuleb vahet sees hoida - täpselt seda me seni teinud oleme ja plaanime teha edasigi. Suur aitäh meeskonnale, sest meie auto oli täna pärastlõunal ideaalne. Nad näevad töötunde vaatamata alati vaeva ja ilma nendeta poleks me praegu esikohal,» kinnitas saarlane.