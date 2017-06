Tiimiboss Wilson: rääkisime Markko Märtiniga, et kui Tänak seadistuse paika saab, on tal võimalus

«Ott ja Martin on teinud fantastilise sõidu. Koostöös meeskonnaga valisid nad pärastlõunaks suurepärase seadistuse ja nüüd on neil homse eel korralik edu,» rõõmustab eestlaste hoo üle M-Sporti boss Malcolm Wilson. Teist kohta hoidev Jari-Matti Latvala on eestlastest 24,3 sekundi kaugusel.

«Ma kusjuures rääkisin eile õhtul just Markko Märtiniga ja ütlesin, et kui Ott saaks oma seadistuse viimistletud, siis on neil hea šanss võidule konkureerida. Täpselt seda ta täna tegigi,» lisas Wilson.

Tänaku jaoks pole favoriidikoorma kandmine midagi uut. Aasta tagasi hoidis ta Poola rallil esikohta, kui rehvipurunemine võidu röövis. Wilson ei tõtta praegugi sündmustest ette: «Nagu oleme juba näinud, võib juhtuda mida iganes, aga ta on hetkel väga tugeval positsioonil. Ta tunneb end rooli taga mugavalt ja peab lihtsalt samamoodi jätkama, nagu on teinud terve nädalavahetuse. Hoiame pöialt.»