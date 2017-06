Saladus hakkab välja tulema: Cristiano Ronaldo sai väidetavalt kaksikute isaks

Portugali telekanal SIC avaldas, et Ronaldo sai neljapäeval kaksikute isaks. Väljaande teatel sünnitas lapsed surrogaatema ning nende nimedeks said Eva ja Mateo.

Ronaldo sai esimest korda isaks 2010. aastal, kui seni tundmatuks jäänud surrogaatema sünnitas Ronaldole poja, Cristiano Ronaldo juuniori.

«Cristiano Ronaldo kaksikute nimedeks on Mateo ja Eva. Poisi ja tüdruku sünnitas surrogaatema. Ronaldo ei ole seda saladust veel maailmaga jaganud,» teatas telekanal.

Ronaldo ja tema esindajad ei ole seni veel uudist kinnitanud, kuid Portugali meedias on nüüdseks kõik suuremad meediaväljaanded antud uudise avaldanud. Kevadel kirjutas Suurbritannia meedia, et Ronaldo on peagi saamas kaksikute isaks.