Brasiilia jalgpallilegendi Roberto Carlost süüdistatakse tagantjärgi dopingu tarvitamises

Seppelti sõnul külastas Roberto Carlos 2002. aasta MMi eel tuntud dopingudoktorit Julio Cesar Alvest, kes manustas aastate jooksul oma klientidele nii steroide kui ka EPOt, teatab Reuters.

Endine Madridi Reali äärekaitsja teatas seepeale, et süüdistused on absurdsed ning ta kavatseb nende vastu võidelda. Praeguseks on Roberto Carlos lubanud vajadusel ette võtta ka kohtutee.

«Süüdistused on täiesti alusetud. Minu karjäär kestis üle 20 aasta ning selle aja jooksul ei andnud ma ühtegi positiivset dopinguproovi,» teatas Roberto Carlos.

Roberto Carlos veetis oma parimad aastad Madridi Reali ridades. Hispaania suurklubi koosseisus krooniti ta neljal korral Hispaania meistriks ning kolmel korral Meistrite liiga võitjaks. Brasiilia koondisega võitis ta 2002. aastal MM-tiitli ning mängis finaalis 1998. aastal.