Video: Paddoni rumal eksimus, mis tõstis Tänaku Sardiinias liidriks

Ott Tänaku ees 9,4 sekundilist edumaad omanud Paddon jõudis küll 13. kiiruskatse finišisse, kuid tema auto oli nii halvas seisukorras, et edasi võistlemine oli võimatu. 13. kiiruskatsega kerkis Tänak ka ralli liidriks.

«See oli täiesti rumal viga. Ma pöörasin kurvis liiga vara ning sõtsin vastu teeserva. Lõhkusin niimoodi auto ära. Vedasin kõiki alt,» sõnas Paddon vahetult pärast kiiruskatset.

Hiljem võttis Paddon veel sõna ka sotsiaalmeedias, kus ta märkis, et on juhtunus ainuisikuliselt süüdi.

Vaata Uus-Meremaa uudistekanali Newshub kodulehelt videot Paddoni jaoks õnnetult lõppenud 13. kiiruskatsest.

Hayden Paddon talks about his incident on SS13 today #WRC @HaydenPaddon @HMSGOfficial pic.twitter.com/phjXbVL4o6

Paddon has crashed and caught Fire!!! #wrc #RallyItalia #RallyItaliaSardegna pic.twitter.com/CeUR9QRNqC

Paddon drops to fourth overall after ''a stupid mistake, I turned in too early and clipped a bank.''#WRC #RallyItaliaSardegna pic.twitter.com/92mI1jMSDl