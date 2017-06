Vahva piltuudis: M-Spordi leeris tehakse kõik, et Tänak ikkagi võidaks

Nii andis M-Sport Twitteris teada, et nende boksis on kõigil sõrmed ristis. Lisaks teretati hommikul kõiki harakaid ning igaks juhuks saadeti mehaanikud otsima õnnetoovat nelja lehega ristikheina.

Õnne on Tänakul kindlasti vaja, kuna Sardiinia keerulised ja rasked teed ei halasta kellelegi.

We've got everything crossed, said hello to every magpie, and got the boys searching for four-leaf clovers, let's start the final day! #WRC pic.twitter.com/hGFqJSovIY