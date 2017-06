Pildid: Inglismaa jalgpallistaaride rõõmupidu oleks võinud saada dramaatilise lõpu

Šotimaa ja Inglismaa kohtumine Glasgow’s kulges ülimalt põnevalt. Esmalt pääsesid inglased juhtima tänu Alex Oxlade-Chamberlaini 70. minuti väravale. Seejärel algas šotlaste pidu: 87. ja 90. minutil jõudis väravani Leigh Griffiths. Kolmandal lisaminutil tõi inglastele aga viigi Harry Kane’i tabamus.

Kohtumise eel kardeti fännide omavahelist löömingut. Kohalikud võimuesindajad olid pahased Euroopa Jalgpalli Liidu UEFA peale, kelle nõudel algas kohtumine kohaliku aja järgi kell 17.00. Politsei oleks soovinud matšiga alustada varem, kuna sellisel juhul oleks jäänud fännidel vähem aega alkoholi manustamiseks.

Vaatamata UEFA nõudele suudeti siiski suuremad madinad ära hoida ja lõpuks vahistati väiksemate rikkumiste eest ainult 13 jalgpallifänni.

Kõige tõsisem vahejuhtum leidiski aset matši lõpus, kui tribüünilt visatud tühi viskipudel lendas napilt mööda tähistavate Inglismaa jalgpallurite peadest.

