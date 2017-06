Tõsise ehmatuse üle elanud Tänak pidi sõitma paksult tolmu täis autoga

Pühapäevasel esimesel kiiruskatsel sõitis Tänak tolmuprobleemide tõttu ühest pöördest mööda ning riivas ka tee ääres olnud põõsaid, kirjutab wrc.com.

Pühapäevase esimese kiiruskatsega pääseski teisel kohal olev Jari-Matti Latvala niimoodi Tänakule lähemale ja kaotas kolm kiiruskatset enne ralli finišit eestlasele 18,8 sekundiga. Päeva teisel kiiruskatsel suretas Latvala aga oma auto mootori välja ning nii suurenes kaks katset enne ralli lõppu Tänaku edumaa soomlase ees juba 25,5 sekundile.

Päeva teise kiiruskatse järel tunnistaski Tänak, et ta võitleb tõsise tolmuprobleemiga. «Mul puudub autos igasugune nähtavus,» sõnas eestlane. «Autos on meeletus koguses tolmu. Ma sõitsin päeva esimesel kiiruskatsel ühest pöördest mööda, kuna ma lihtsalt ei näinud midagi. Üldiselt on siiski hästi. Üritan probleemi lahendada. Siiski ei ole ma veel autos olevat auku leidnud.»

