Saarlasel sobib saarel kihutada ehk Sardiinia toob Tänakule õnne

Ajalukku pilku heites tuleb tõdeda, et Sardiinia on olnud ka varasemalt Tänakule õnnelik paik. Mäletatavasti teenis Saaremaalt pärit rallimees just sellel Itaaliale kuuluval saarel oma esimese poodiumikoha MM-sarjas.

Tänak tõusis Sardiinias kolmandana poodiumile 2012. aastal, kui ta jõudis koos kaardilugeja Kuldar Sikuga poodiumile Mikko Hirvoneni ja Jevgeni Novikovi kõrval.

Kokku on Tänak karjääri jooksul nüüd MM-sarjas poodiumile tõusnud kaheksal korral.

Tänaku esikolmikukohad ralli kokkuvõttes:

3. koht Sardiinia rallil 2012

3. koht Poola rallil 2015

2. koht Poola rallil 2016

2. koht Walesi rallil 2016

3. koht Monte Carlo rallil 2017

2. koht Rootsi rallil 2017

3. koht Argentina rallil 2017

1. koht Sardiinia rallil 2017