Retrolood: Tahan tulla koos Markko Märtiniga maailmameistriks ehk mida kirjutas Postimees Märtini esimese rallivõidu järel

Juhtkiri: Märtini suur läbimurre

Meie ralliässa võit läheb Eesti spordi ajalukku.

Markko Märtin kinkis meile võidu, mis läheb Eesti spordi ajalukku. Võita autoralli MMi etapp, teha seda mainekal Akropolise rallil - võib arvata, et hetkel ei suuda me selle saavutuse suurust lõpuni aduda. Me teame vaid, et Märtin haaras liidriohjad pärast teist kiiruskatset ega andnud oma positsiooni kordagi käest. Me teame, et Märtin võitis viis kiiruskatset ning edestas samuti esikolmikusse mahtunud Carlos Sainzi 46,0 ja endist tiimikaaslast Petter Solbergi 52,7 sekundiga. Ülejäänud konkurendid kaotasid juba rohkem kui kahe minutiga. Veenev võit.

Eriti magus on Solbergi edestamine. Oli ju norralane see mees, kes mullusel Suurbritannia rallil viimaste kiiruskatsete heitluses Märtini MMi esimese etapivõiduta jättis. Pärast seda rallit leidis Märtin, et pole võiduks veel valmis. Nüüd oli ta selleks valmis. Märtini võitlejahinge ja võidujanu näitab seegi, et ta võttis võidu äparduste kiuste. Lahtipõrunud kapotiga sõites ei tulnud kapoti sulgemiseks seisma jäämine korrakski pähe.

Märtin on olnud mitmes mõttes teerajaja rollis. Esimese Eesti autosportlasena jõudis ta tehasetiimi. Esimese eestlasena võitis MMi etapil kiiruskatse. Esimese eestlasena seisis MMi etapivõitjana pjedestaali kõrgeimal astmel. Märtin on rühkinud tippu samm-sammult, Akropolise ralli võitmine oli loogilise protsessi loomulik jätk.

Eesti rallisõitjad paistsid silma juba nõukogude ajal. Paraku jäi toonaste tippude lennukaar olude sunnil madalaks. Lääne autod olid kättesaamatud, tehasetiimist ei julgetud unistadagi. Tõestada sai end vaid ühel kuuendikul planeedist. Muutunud olud võimaldasid võtta oma. See oli vaid aja küsimus. Lihtne loogika ütles, et soomlaste edu ralli- ja vormelimaailmas peaks andma võimaluse ka meile. Läks aega mis läks, aga see võimalus tuli.

Julgeks loota, et Markko Märtini läbimurre on signaal teistelegi tehnikasportlastele, eriti noortele. Kui meil on mees, kes on kanda kinnitanud rallimaailma absoluutses tipus, siis miks ei võiks mõni eestlane murda end suurde vormelikarusselli või korrata Märtini läbikäidut rallis. Märtin on oma saavutustega sillutanud teed ka teistele.

Autoralli näol on tegemist ülipopulaarse alaga. Rallitippe tuntakse kogu maailmas. See annab Märtini võidule erilise sära. Nüüd ei jää muud, kui oodata kõrget kohta ka koguarvestuses. Või koguni ... Aga seda ei tahaks ära sõnuda.

Michael Parki kommentaar: Tahan tulla koos Märtiniga maailmameistriks

Enne Kreeka teedel peetud Akropolise rallit mõtlesin, et Markko pole võib-olla veel kõige kiirem rallisõitja, aga pärast nädalavahetusel selja taha jäänud väga rasket katsumust olen veendunud, et ta suudab tõusta kõrgemale.

Markko sõidustiil klapib hästi selle suunaga, mis maailmameistrivõistlustel praegu valitseb.

Ta on väga intelligentne sõitja. Ta mõtleb palju sõidutempo valikule, raja iseärasustele, teeoludele, auto seisukorrale.

Enamasti oleme näidanud paremaid aegu kruusateedel. Heades tingimustes, kus kiirused on suuremad, oleme sõitnud konkurentidest aeglasemalt.