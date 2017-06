Sardiinia ralli võitja Ott Tänak tähistamisplaanidest: veedan kodus aega perega, igatsen neid väga

Tänak võttis võistluse kokku: «Oli väga keeruline nädalavahetus, aga tegelikult on terve hooaeg on olnud super. Meeskond ehitas kiire auto ja mu tunne on olnud hea. Ka Martin on teinud megatööd ja tundub, et asjad hakkavad vaikselt paika loksuma.»

Eesti ralliäss tunnistas, et tegelikult tundis ta Sardiinia ralli eel suurt võidukohustust, et Poola ja Soome rallidele – iga eestlase meelisetappidele – minna väiksema pingega. «Kõik ju teavad, et mulle meeldib Poolas, aga seal peame võitmiseks suuremaid riske võtma,» tõdes Tänak. Aga mõistagi on sealgi võit võimalik: «Nagu ma juba ütlesin: asjad hakkavad paika jooksuma. Tundub et meil on tugev tiim, nii teeninduspargis kui ka autos ja iga ralliga läheb asi paremaks.

Kuidas Tänak võitu tähistada plaanib? «Lähen koju ja veedan aega oma väikeste laste ja naisega. Igatsen neid juba väga.»