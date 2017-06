Võidukas Tänak tõusis MM-sarja üldarvestuses esikolmikusse

Tänak on selle hooaja seitsme etapiga kogunud nüüd 108 punkti ning tõusis 1 silmaga mööda seni kolmandal positsioonil olnud Jari-Matti Latvalast.

MM-sarja liidriks on neljakordne maailmameister Sebastien Ogier 141 punktiga. Teine on Thierry Neuville 123 punktiga.

MM-tiitli eest heitlevadki tõenäoliselt veel ainult nimetatud neli meest, sest 5. positsioonil paikneval Dani Sordol on koos 72 punkti ehk Ogier’le kaotab ta juba 69 silmaga.

MM-sarja üldseis Sardiinia ralli järel:

Hooaja lõpuni jääb veel 6 rallit. Järgmine etapp sõidetakse 29. juunist kuni 2. juulini Poolas. Seejärel on kavas veel Soome, Saksamaa, Hispaania, Suurbritannia ja Austraalia rallid.

VICTORY AT RALLY ITALIA!! Thanks to everyone for their support and to the team who have been amazing! This is only the beginning! #WRC pic.twitter.com/kFKtLWXD5t