Kurnatud Martin Järveoja ei jaksanud Sardiinia ralli esikohta tähistada

Ott Tänak ja Martin Järveoja on Sardiinia ralli võitjad! Alles sel hooajal esimest korda WRC-rallil koos istunud rallipaar on oma koostöö saanud hiilgavalt tööle ja tulemus on lõpuks käes. «Ott on minu peale vist natukene kade, ikkagi seitsmelt rallilt juba neli poodiumikohta,» viskas Järveoja otse-eetris intervjuud andes nalja, et Tänak pidi esimese võidu nimel palju kauem vaeva nägema.