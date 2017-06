Malcolm Wilson: ma ei kaotanud kunagi Tänakusse usku

«Me oleme nõnda paljudele sõitjatele pakkunud nende esimese rallivõidu ja Ott on seda nii pikalt jahtinud,» oli britt hoolealuse võidu üle üliõnnelik. «Tema karjäär on täiesti ausalt käinud üles ja alla, aga ma ei kaotanud temasse kunagi usku ja ma teadsin, et temas on see kiirus olemas. Sel hooajal liitus meie meeskonnaga Sebastien ja nii Ott kui Elfyn (Evans) on temalt palju õppinud, mitte ainult seda, et peab kiire olema, vaid kogu professionaalsust. Sebastien on nii Otile kui tervele meeskonnale jõudu juurde andnud.»

Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja tegid Sardiinias peaaegu ideaalse võistluse – vaid lisapunkte andval Power Stage’il ei hakanud eestlased liigseid riske võtma ja tõid masina kindla peale koju. Wilsoni sõnul nägi ta võidualgeid juba esimesel võistluspäeval, kui Tänak võitles tolmu ja ebastabiilse autoga. «Ma rääkisin reedel, kui ta hoog polnud veel kõige parem, Markko Märtiniga, kes on samuti Oti karjääris kandvat tolli mänginud, ja ütlesin, et ta võib selle ralli võita. Ma teadsin, et saame veel masinat paremaks timmida. Ma olen kogu meeskonnaga väga rahul– tegime terve nädalavahetuse tööd perfektselt.»