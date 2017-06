Täna: kas Hamilton teeb Montrealis kaabutriki?

EELVAADE:



Viimasel kahel aastal Montreali tänavaringrajal esikohalt startinud ja võitnud Lewis Hamilton saab võimaluse teha vastav kaabutrikk. Kvalifikatsioonis edestas britt Sebastian Vettelit kolme kümnendikuga ning alustab taaskord esikohalt.

Ka teine stardirida kuulub Mercedesele ja Ferrarile – Soome maavõistluses jäi 0,075 sekundiga peale Valtteri Bottas. Vähem kui sekundiga kaotas Hamiltonile ka viiendana lõpetanud Max Verstappen.

WATCH: #CanadianGP qualifying highlights – the four-way battle for F1 supremacy rumbles on pic.twitter.com/vBPIPCV3Qq