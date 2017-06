Inglismaa jalgpallurid murdsid lõpuks needuse

Finaalis alistati 35. minutil Evertoni ründaja Dominic Calvert-Lewini väravast 1:0 Venetsueela. Seejuures tõrjus Freddie Woodman 74. minutil penalti.

Viimati jõudsid inglased jalgpalli suurturniiril finaali 1966. aastal, kui alistati 4:2 Saksamaa.

Noortele jalgpalluritele jagus kiidusõnu ka täiskasvanute koondise tegijatel. «Milline saavutus!» kiitis Wayne Rooney.

Congratulations to @England U20's who are World Cup winners. What an achievement lads

«Milline briljantne nädal meie noorsoole!» lisas jalgpallilegend Gary Lineker.

England's Under-20s have won the World Cup. What a brilliant week it's been for the youth of our nation. Congratulations.