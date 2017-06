Soome rallilegend: Tänaku võit hoiab MM-sarja üldarvestuses pinget õhus

«Ta sõitis terve nädala jooksul suurepäraselt, ilma vigadeta ning see hoiab MM-sarja üldarvestuses pinget õhus, see hoiab kõiki võimalusi lahtistena. Õnnitlused talle, see oli hiilgav töö,» vahendab Mäkineni sõnu ERRi spordiportaal.

Tema arvates võib Tänak kahtlemata taolisi sooritusi pakkuda. «MM-sari on praegu väga põnev, on palju sõitjaid, kes suudavad pjedestaalile tulla. See on fantastiline.»