Vips kindlustas võiduga liidrikohta

Kvalifikatsioonis esimeseks kaheks sõiduks seitsmenda ja kuuenda stardikoha teeninud Jüri Vips suutis võistlussõitudes oma kohti parandada ning saavutas nendes vastavalt 4. ja 5. koha.

Kolmandale sõidule startis Jüri Vips vastavalt esimese sõidu tulemustele pööratud järjekorra tõttu seitsmendalt kohalt, aga teinud suurepärase sõidu ja möödudes kõigist eespool startinud konkurentidest, tõusis liidriks ning võitis.

«Kvalifikatsioonis jäid need kiiremad ringid tegemata, sest kahel viimasel ringil jäi aeglasem sõitja ette ja pidin tema taga hoogu maha võtma,» kommenteeris Jüri Vips.

«Aga võistlussõidud tulid hästi välja ja selle viimase sõiduga jäin eriti rahule. Ja kõige olulisem on see, et suutsin suurendada punktivahet lähimate konkurentidega.»

Saksamaa F4 meistrisarja järgmine etapp sõidetakse nelja nädala pärast Oscherslebenis