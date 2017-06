Galerii: Pittsburgh Penguins suutiski tiitlit kaitsta!

Penguinsist sai esimene meeskond pärast hooaja 1997/98 Detroit Red Wingsi, kes on suutnud oma tiitlit kaitsta.

1991., 1992. ja 2009. aastal NHLi meistriks kroonitud Penguinsi liider Crosby tõstis Stanley Cupi pea kohale aga juba kolmandat korda, ühtlasi sai ta teist aastat järjest kohamängude parimale mängijale antava Conn Smythe’i karika. Nii tõuseb ta Mario Lemieux (Penguins, võitis karika 1991. ja 1992. aastal) ja Bernie Parent (Philadelphia Flyers, võitis karika 1974. ja 1975.aastal) kõrvale.

29-aastane Crosby kogus 27 punkti, viskas play-offis kaheksa väravat ja tegi 19 söötu, lisades finaalis ühe värava ning kuus söötu.

The captain and the GOAT. For the second year in a row, Sidney Crosby wins the Conn Smythe! pic.twitter.com/CFmzIUf4Rt

matt cullen's son spraying him with gatorade while he holds the stanley cup is the most dad moment of all-time pic.twitter.com/yKOZBZKpJC