Endise NBA palluri autost leiti hunnik relvi ja marihuaanat

Karjääri jooksul Portland Trail Blazersi, Los Angeles Clippersi, Boston Celticsi, Minnesota Timberwolvesi ja Phoenix Sunsi ridades mänginud Telfair jäi politseile silma vales kohas parkimisega.

Et Telfairi auto tuled sõites ei põlenud, asus politsei asja uurima ning avastas Telfairi autost igasuguseid relvi: kolm laetud tulirelva, poolautomaatse vintpüssi, kuulikindlad vestid, suure koguse laskemoona ning peale selle ka kaks kotti marihuaanat.

BREAKING: @NBA star Sebastian Telfair arrested in BK with semi-automatic gun, loaded guns, loads of ammunition and marijuana, PD sources pic.twitter.com/6hdhSdyXlS