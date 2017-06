Vormelibosside otsus ajas Kvjatil harja punaseks

Daniil Kvjat jäi eilsel Kanada GP-l soojendusringil toppama ning ta sai boksist läbisõidu karistuse. Seejärel teatas FIA, et Toro Rosso piloot saab hoopis 10-sekundilise karistuse, mis võeti arvesse tema järgmisel boksipeatusel. Venelane oli seda kuuldes ilmselgelt marus ning sõimas raadiosides otsuse langetajaid erinevate krõbedate sõnadega, vahendab Autosport.

Kui Kvjatilt tema ärritunud sõnumite kohta küsiti, põrkas Kvjat vastu. «Ma ei mäletagi, millist mõtlete, ägestusin täna palju! Aga jah, sain juhtunu pärast vihaseks. Järjekordne karistus, see on ju nali?! Mida me teeme? Kas me oleme taksosõitjad? Või vormelisõitjad? Ma ei mõista seda. See on tsirkus, rumal k****i tsirkus!»

Kvjat lubas, et võtab FIA võidusõidudirektori Charlie Whitingu ette. «Lähen ja räägin temaga. See on k****i häiriv! See on minu jaoks väga häiriv. Lihtne töö, aga nad ei oska seda teha.»

Pärast õnnetut boksipeatust pidi Kvjat võistluse katkestama, Kanada GP võitis Lewis Hamilton.