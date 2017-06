Kas raudne vihje või McGregor kõigest õrritas fänne?

Omapoolse võimaliku vihjega matši toimumise valguses esines aga 28-aastane McGregor, kes säutsus Twitteris: «Midagi suurt on tulekul.»

Ametliku kinnitust, et pärast 49 võidetud lahingut kaotuseta erru läinud Mayweather ning UFC võitlusspordisarja superstaar McGregor omavahel kohtuvad, pole jätkuvalt. Suur osa maailma poksilegende on avaldanud arvamust, et tegu oleks erakordselt ühekülgse duelliga ja spordiala ajaloo suurima häbiplekiga.

Erinevate ekspertide hinnangul võib matši kogutulu ulatuda kuni 500 miljoni USA dollarini. Ulmelisemate stsenaariumite puhul on räägitud isegi miljardist dollarist. See teeks sellest kõigi aegade kõige kallima poksiduelli. Senine tippmark kuulub 450 miljoni USA dollariga Mayweatheri ja Manny Pacquiao duellile.

40-aastane Mayweather on profina pidanud 49 matši ning need on ta kõik ka võitnud. 26 võitu on tulnud nokaudiga. 28-aastane McGregor on MMA-ringis saanud kirja 21 võitu (18 nokaudiga) ning 3 kaotust.

Senised kõigi aegade suurima auhinnafondiga poksimatšid: