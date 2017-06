Barcelona on nõus PSG jalgpalluri eest pakkuma 100 miljonit

Prantsusmaa ajaleht L’Equipe kirjutas eile, et Verratti olevat andnud PSG uuele spordidirektorile Antero Henriquele teada, et soovib sel suvel praegusest koduklubist lahkuda. Ehkki alates 2012. aastast PSG hingekirja kuuluvat 24-aastast Verratit jahib ka lõppenud hooaja Meistrite liiga finalist Torino Juventus, Euroopa liigas triumfeerinud Manchester United ja Inglismaa meisterklubi Chelsea, siis suurimat huvi on ilmutanud just Barcelona.

Juttude järgi valmistas Itaalia koondislasele Verrattile lõppenud hooajal enim tuska asjaolu, et Prantsusmaa kõrgliiga (Ligue 1) lõpetati Meistrite liiga poolfinalisti AS Monaco järel teisena, mistõttu soovib ta end mujal proovile panna.

Verratti kontole on klubikarjääri jooksul kogunenud neli Prantsusmaa meistritiitlit ning seitse karikavõitu, mille jooksul on ta saanud platsile 134 mängus ja löönud viis väravat. Rahvuskoondist Itaaliat on Verratti esindanud 21 korral, ainus tabamus pärineb 2013. aastast, kui ta skooris sõprusmängus Hollandi vastu.

Kõigi aegade suurimad üleminekud jalgpalliturul: