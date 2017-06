Postimehe video Riiast: lätlast võiks võita iga päev

Belgiaga peetud MM-valikmängu järel on Eesti jalgpallikoondis täna taas võistlustules, kui Riias minnakse maavõistlusmängus vastamisi Läti koondisega. Läbi ajaloo on just Läti olnud selleks koondiseks, kellega eestlased on kõige rohkem kohtunud. Kahjuks tuleb aga tõdeda, et naabritevahelistes duellides on rohkem peale jäänud seni lätlased.