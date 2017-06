Liverpool on huvitatud värskelt maailmameistriks kroonitud kaitsjast

Tymon tõusis Hulli põhikoosseisumängijaks lõppenud hooaja keskel, ent pidi oma debüüthooajal vastu võtma pettumuse, kuna langeti esiliigasse. Inglaste üheks lootusrikkaimaks jalgpalluriks peetav Tymon sai Hulli eest kirja 12 mängu ning ühe värava.

Lisaks Liverpoolile olevat noore kaitsemängija teenetest huvitatud veel Stoke City, Watford ja Aston Villa. Seejuures on räägitud, et Liverpool on huvitatud ka Tymoni 23-aastasest praegusest kaitsval positsioonil mängivast meeskonnakaaslasest Andrew Robertsonist.