Kas võrkpallurid saavad valitsuselt lisaraha ja MMi piletit kodus jahtida?

Esialgu oli kuulda, et korraldusõigust ehk ülimalt olulist kodupubliku tuge tahavad oma koondisele pakkuda viis riiki: Saksamaa, Belgia, Eesti, Slovakkia, Hispaania. Vaid Valgevene loobus kohe. Ent lõpuks jäid järele vaid Belgia ja Eesti. Eesti puhul sõltub avalduse esitamine aga sellest, kas valitsus eraldab alaliidule korraldamiseks vajaminevad 70 000 eurot.

Miks on just sel aastal ainulaadne võimalus MMi piletit püüda? Sest valitsev maailmameister on Poola, kel seega koht kindel. Lisaks toimub finaalturniir Itaalias ja Bulgaarias ehk kokku on kolm Euroopa riiki juba kvalifitseerunud. Kvalifikatsiooniturniiridest pääseb finaalturniirile Euroopast veel seitse tiimi, ehk võistkondi Euroopast on rohkem kui tavaliselt. Ehk, sellist võimalust ei pruugi enam tekkida. MMi Euroopas ja veel kahes riigis ilmselt niipea läbi ei viida, samuti ei pruugi maailmameister tulla meie kontinendilt.

Ja koduse turniiri eelis on suur. Veel aasta aega tagasi oli suur küsimärk, kas Eesti jaksab korraldada teise ringi valikturniiri ehk seda, mis hiljuti Tallinnas toimus. Eesti alistas siin Rumeenia, Kosovo, Ungari, Montenegro ja vandus alla vaid Venemaale. Korraldus läks maksma umbes 120 000 eurot.

Sama suure summaga tuleks arvestada ka kolmanda ringi turniiri puhul ja seetõttu küsiski alaliit läbi Kultuurkapitali riigilt lisavahendeid, 70 000 eurot valitsuse reservfondist. Valitsus arutas teemat täna hilisõhtul. Alaliidu jaoks oli asi selge: ilma riigi toeta turniiri korraldada ei suudeta ja siis ka taotlust korraldusõiguse saamiseks ei esitataks.

Valitsuse liikmetel on selliste juhtudel hirm, et luuakse pretsedent ja nii tulevad kohe järgmised alaliidud raha küsima.