Eesti jalgpallikoondis lõpetas 86 aastat kestnud kurva seeria

Seekord Riia Skonto staadionil Läti 2:1 seljatanud eestlased suutsid võõrsil viimati lätlased alistada 1931. aasta 28. mail, kui Riias teeniti tänu Eugen Einmani tabamusele 1:0 võit.

Koduväljakul on eestlastel läinud veidike paremini – viimane võit pärineb 2005. aastast. Kokku on Läti aastate jooksul alistatud kümnel korral: seitse korda on võidetud koduplatsil ja kolm korda võõrsil.

Kokku on kaks naaberriiki omavahel mänginud 54 korda. Ühegi teise vastasega ei ole eestlased rohkem mänginudki. Kui Eestil on kirjas 10 võitu, siis lätlastel aga 24. Viigiga on lõppenud 20 matši.

Eesti jalgpallikoondise võidud Läti üle: