Coe kõrvutas Bolti poksilegendiga

Sel suvel ketsid varna riputav Bolt alustas oma hüvastijätuturneed kodusaarelt, kui jooksis Jamaikal 30 000 inimese ees aja 10,03. Bolt oli pärast jooksu väga liigutatud ning sõnas, et ta pole kunagi nii palju närveerinud kui nüüd.

Jooksu kohapeal vaadanud Coe rääkis intervjuus AFP-le, et kaheksakordne olümpiavõitja on suurepärane spotlane. «Tal on karisma, mida ma pole oma eluajal näinud spordis kellelgi teisel peale Ali ja seepärast liigitan nad samasse kategooriasse.»

Coe tunnistas, et 1936. aasta olümpiavõitja Jesse Owens on samuti legend, kuid: «Tipus on vaid üks mees ning ma ei ajaks seda žürii kaela.»