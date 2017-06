NBA endine täht läks Põhja-Koreasse, et «midagi positiivset teha»

Ekstravagantse inimesena tuntud Rodman on Põhja-Korea liidri Kim Jong-Uniga olnud heas läbisaamises juba aastaid. Viiel korral NBA meistriks tulnud ja kompromissitu lauavõitlejana tuntud Rodman on varemgi Põhja-Koread külastanud, et «korvpallidiplomaatiat arendada».

Nüüdki sõnas Rodman CNNi ajakirjanikele, et soovib korvpallisuhteid edendada. «Minu eesmärk on sinna minna ning vaadata, kas saan Põhja-Koreasse jätkuvalt sporti tuua.»

Dennis Rodman teel Põhja-Koreasse / Mark Schiefelbein/AP

Kuidas sellesse peaks suhtuma aga Rodmani semu, USA president Donald Trump, kes on lubanud, et kui Põhja-Korea jätkab raketikatsetustega, lõpeb asi väga halvasti?

«Ma olen üsna kindel, et ta rõõmustab selle üle, et siin olen ja üritan saavutada midagi, mida me mõlemad vajame.» Mida täpselt, Rodman ei öelnud.

Rodmanit ei kõiguta ka tõik, et hetkel hoitakse Põhja-Koreas kinni nelja Ameerika Ühendriikide kodanikku.

Kim Hake Song ja Kim Sang Dok on mõlemad seotud Pyongyangi teadus- ja tehnoloogiaülikooliga. Neid kahtlustatakse vaenulike tegude kordasaatmises. Lisaks on kinnipidamisasutustes veel 22-aastane Otto Warmbier, kesvarastas hotellist propagandaplakati ning sai sellest eest karistuseks 15 aastat sunnitööl ja 62-aastane misjonär Kim Dong Chul.