Selgus kolmas MM-finaalturniirile pääseja

Seni valikturniiril kahe viigi kõrval vaid võite tunnistanud Iraan oli otsustavas kohtumises skooriga 2:0 üle kolmandal kohal paiknevast Usbekistanist, vahendab Soccernet.

Otse pääsevad MM-ile alagruppide kaks paremat. Kolmanda koha saanud meeskonnad selgitavad omavahel välja selle õnneliku, kes saab pidada play-off kohtumisi Põhja- ja Kesk-Ameerika tsooni neljanda koondisega.

#WCQ | FT

Iran 2-0 Uzbekistan

Iran have reached the #WorldCup! Azmoun and Taremi with the goals!

Follow here ➡️https://t.co/SpQDWJHJUY pic.twitter.com/kIpwhJeNpn