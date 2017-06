Tipptennisist avaldas karjääri algusest valusa mälestuse

Watson tegi omale nime, kui võitis juuniorideklassis Ameerika lahtised tennisemeistrivõistlused ning esines edukalt Prantsusmaal ja Austraalias. Tipputõus tõi endaga kaasa aga šoki – britt sai Twitteris tapmisähvardusi.

«Olin 17 ja Uus-Meremaal peetud turniiri ajal juhtus see esimest korda,» rääkis ta ajakirjale You. «Vaatasin oma telefoni ning seal oli sõnum: otsin su üles ja tapan su. Mu süda jäi seisma. See oli nii hirmus, sest väljas oli suur rahvahulk ning ma mõtlesin, et ükskõik kes võib mind rünnata,» kirjeldas ta.

Abi sai ta sõbrannalt. «Nutsin riietusruumis ja õnneks oli seal ka minu sõbranna Sloane Stephnens, kes ütles, et ta saab selliseid sõnumeid iga päev. Ignoreeri seda ja mängi edasi. Mu peas käis nagu klikk: ära lase kellelgi oma mõtteid eemale viia. Sellest ajast alates ongi mul olnud selline suhtumine.»