Postimehe lugeja fotod: jalgpalli MM-karikas vedeles järelevalveta lennujaamakärus

«Sattusin pool tundi tagasi tööasjus Inglismaale ja põrkasin Birminghami lennujaamas kokku U20 maailmameistrite ja nende karikaga, mis vedeles üsna suvaliselt ja järelevalveta. Soovi korral võinuks sellega minema joosta küll,» kirjutas Olavi.

U20 vanuseklassi jalgpalli MM-karikas Birminghami lennujaama kärus valveta vedelemas. Selle omanik, Inglismaa meeskond, pidas veidi eemal ringis seistes koosolekut. / Lugeja foto

Kui keegi kurikael oleks karika pihta pannud, oleks tegu olnud mõnevõrra sümboolse juhtumiga, sest karikas varastati ära ka siis, kui Inglismaa eelmine kord MM-turniiri võitis.

Nimelt 1966. aastal koduse MMi eel, mille finaalis alistas Inglismaa 4:2 Lääne-Saksamaa, näidati MM-trofeed näitusel, et võimalikult paljud saaksid seda oma silmaga kaeda. 20. märtsil see aga varastati. Trofee leidis nädal aega hiljem üles koer Pickles, kes asus nuuskima Lõuna-Londonis ühe heki all olnud ajalehetuusti, mille seest avastas koera omanik MM-trofee ja tagastas selle politseile.