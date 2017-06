Tartu värske peatreener: Lihtsalt sõnastatud eesmärgiks on võit igas mängus

«Lihtsalt sõnastatud eesmärgiks on võit igas mängus. Millise edu see sarjades toob, sõltub palju sellest, mis meeskonna me kokku saame. Kindlasti tahame kokku panna konkurentsivõimelise meeskonna, aga kui üheks eesmärgiks on integreerida ka nooremaid mängijaid, siis läheb tee võiduni raskemaks. Samas, kui me pakume head ja hingestatud korvpalli, siis võib sellega võita nii mõnegi südame,» sõnas Vene.

Vene juhendas viimati korvpalli Eesti meistriliigas hooajal 2012/2013, kui ta tüüris KK Pärnu meeskonda. Enne seda oli ta pikalt Kaunase Žalgirise abitreener ning ka Kalev/Cramo abitreener. Sel suvel on Vene oma kogemusi jagamas Eesti U16 poiste koondise abitreenerina.