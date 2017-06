Kultuuriministeerium asus vollekoondise rahaküsimuses valitsust kaitsma

«Valitsus koguneb uuesti neljapäeval, kuid Võrkpalliliidul oli rahaeralduse kohta kinnitust vaja eilseks ehk esmaspäeva õhtuks. Seda ei olnud tulenevalt valitsuse tööprotseduuridest võimalik garanteerida,» selgitas Saar.

„Võrkpalliidu kavatsus taotleda kolmanda kvalifikatsiooniringi korraldusõigust oli ootamatu ja eelarve jõudis meieni liiga hilja. Garantiid ehk blankovekslit pole paraku võimalik anda,» nentis minister.

Saar kinnitas samas, et kui võrkpallikoondisel läheb nii hästi, et pääsetakse ka finaalturniirile, on piisavalt aega, et vajalikud rahastamisotsused teha.

«Eelmisel aastal otsustas valitsus toetada Kultuuriministeeriumi ettepanekut luua 600 000 euro suurune reserv, tagamaks Eesti jalg-, korv- ja võrkpalli mees- ja naiskondadele edukate valikmängude järel täiendav rahastus finaalturniiridel osalemiseks. Sellest reservist on näiteks võrkpallikoondisele sellel aastal eraldatud täiendavad 200 000 eurot, et osaleda augustis Poolas toimuval finaalturniiril,» ütles Saar.

Ta toonitas, et võrkpallikoondisel ei jää ükski kohtumine toimumata ega mäng mängimata. «Eesti on kogu aeg olnud väga aktiivne rahvusvaheliste ürituste korraldamisel. See on hea, et meil jätkub ambitsiooni rohkemaks, kuid kõike paraku ei jõua. Me näeme, et ka Saksamaa ja Hispaania loobusid sellesama ürituse korraldamisest, sest vahendite planeerimine nii kiiresti ei ole ka neil võimalik,» ütles Saar.