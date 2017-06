Kelly Sildaru võib 2022 olümpiamängudeks saada ühe medaliala juurde

Peking võõrustas olümpiamänge 2008. aastal ja eestlastele pakkusid rõõmu Gerd Kanteri kuld- ning Tõnu Endreksoni ja Jüri Jaansoni hõbemedalid. Ligikaudu pooled 2022 korralduskomitees töötavatest inimestest olid ametis ka eelmiste mängude juures ja seetõttu on kogemusi võistluse püsti panekul ohtralt. Lisaks võetakse talimängudeks kasutusele ka paljud samad rajatised, mis võõrustasid juba 2008. aasta võistlusi, ja seetõttu ollakse taristu rajamisel graafikust ees. Korraldajad hindavad, et kõik võistluspaigad saavad valmis juba 2019. aastaks.

Millistel aladel Pekingis võistlema hakatakse selgub 2018. aasta suvel. Eesti spordifännidel on Eesti Meedia kanalite vahendusel põhjust Pyeongchangis huviga jälgida otsepilti lumelaua Big Air võistluselt. Kui vaatemängulise Big Airi debüüt osutub edukaks, lisatakse 2022 mängudeks olümpiakavva ka freestyle-suusatamise vastav võistlus, kirjutab Inside the Games. See aga tähendaks, et Kelly Sildarul – ja selleks hetkeks juba ka ta vennal Henryl – oleks pargi- ja rennisõidu kõrval veel kolmaski võistlus, kus medaleid jahtida. Seda eeldusel, et Big Airi arvelt mõnda teist ala võistluskavast välja ei visata.