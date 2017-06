Värsked NBA meistrid andsid Trumpile valusa ninanipsu

Ametlikult on tegu kuulujutuga, sest Warriorsi klubi ega ükski mängija pole uudist kinnitanud, aga uudisportaalid üle maailma kuulutavad seda kui kindlat fakti: Golden State’i meeskond otsustas ükshäälselt Trumpi kutsest keelduda. Põhjus on puhtalt poliitiline: näiteks klubi superstaar Stephen Curry on nimetanud Trumpi s***** presidendiks ja peatreener Steve Kerr on varasemalt kritiseerinud riigijuhi plaani keelata moslemiriikidest pärit inimeste USAsse reisimine.

New England Patriotsi Ameerika jalgpalli klubi andis pärast kevadel NFLi meistriks tulekut igale mängijale vaba voli otsustada, kas nad soovivad Trumpiga kohtuda või mitte. Lõpuks läksid Valgesse majja enamik, kuid mitte kõik sportlased.

A great honor to host the @SuperBowl Champion New England @Patriots at the White House today. Congratulations! https://t.co/OX5CPeZ5BZ pic.twitter.com/wXLsO4AZMr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2017

Kui Warriors 2015 NBA meistritiitli võitis, käidi toonase presidendi Barack Obama juures protestimata in corpore. Sama tegid mullu Cavaliersi mängijad.