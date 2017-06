Mayweather lükkas McGregori matšiga seotud üliolulise kohtumise edasi

Viimasel hetkel jäeti kokkusaamine aga ära. Muretsemiseks ei tohiks olla aga põhjust – kõige tõenäolisem selgitus kohtumise edasi lükkamiseks on, et teleõiguste müügist sportlaste kaukasse kukkuvad rahasummad ja tingimused pole veel sajaprotsendiliselt paika pandud. Pigem on põhjust rõõmustamiseks – lõpuks on selge konkreetne kuupäev, millal 49 matšis vaid võite tunnistanud Mayweather ja poksiringi koliv MMA-maailma superstaar McGregor omavahel kohtuvad. ESPNi allika kohaselt saab matši toimumispaigaks 20 000 huvilist mahutav T-Mobile Arena, mis saab järgmisest hooajaks koduks Vegas Golden Knightsi NHLi meeskonnale.

Need piletid, olenemata hinnast, müüakse läbi minutitega. Peamise raha teenib võistluse korraldaja teleülekannetest ja seetõttu on ka kõigi osapoolte rahuldamine nõnda keerukas – jutt käib sadadest miljonitest eurodest. «Läbirääkimised käivad, aga mitte keegi taha sellest teha tsirkust nagu oli Mayweatheri ja Pacquiao matšiga. Sellepärast ongi parem, kui ajame ärijuttu omavahel, kuni leping lõplikult sõlmitakse,» selgitas Showtime’i spordiosakonna asepresident Stephen Espinoza matši hetkeseisu.

Algselt soovisid Mayweather ja McGregor vastakuti minna 16. septembril, ent sellele kuupäevale jõudis end samale areenile ette registreerida Canelo Alvarezi ja Gennadi Golovkini keskkaalu MM-tiitli saatuse otsustav matš.