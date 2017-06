Hollywoodi täht teab: Fernando Alonso lahkub F1-st

Kui tundub, et näitleja avaldas arvamust väga kummalisel teemal, siis tegelikult on Douglas McLareni meeskonna ühe omaniku Mansour Ojjehi hea sõber, vahendab F1 Today. Möödunud nädalavahetusel oli Douglas McLareni külalisena kohal Montreali GPl ning andis seal intervjuu Hispaania ajalehele AS.

«Mulle meeldib Fernando. Ta on fantastiline sõitja. Aga ma arvan, et see on tema viimane hooaeg. Ma ei tea, milline täpselt tema otsus tuleb, mida ta teha soovib, aga ta on imeline talent ja McLarenile hea.»

McLaren Alonsole igatahes hea ei ole. Sel hooajal on hispaanlane näinud ruudulippu vaid kodusel Hispaania GPl, muidu on ta alati mootoriprobleemide tõttu katkestanud. Ka Montrealis tuli viimastel ringidel raja kõrvale jääda. Alonso kannatus on katkenud ja ta on esitanud ultimaatumi: kui McLaren talle järgmiseks hooajaks tiitlivõiduvõimekusega vormelit pakkuda ei suuda, kõnnib ta meeskonnast minema.

«Ma tunnen McLarenile ja Hondale kaasa, sest ootasin sellest koostööst paljut. Eriti kahu on Fernandost, sest ta on suurepärane piloot – mitte ainult praegu parim vaid minu hinnangul ka üks kõigi aegade kiiremaid,» rääkis Douglas.