Ei mingit olümpiat: Kaarel Nurmsalu lõpetab tervislikel põhjustel taas karjääri

«Arvata oli, et see näljutamine mingil hetkel paneb mingi põntsu ja nii läkski. Aga ma ei tahaks detailidesse laskuda. Aga kaaluda ei olnud siin midagi, kui info jõudis minuni, mis mul viga on, siis tegin otsuse,» sõnas Nurmsalu, kel olid olümpiahooajaks kõik toetajad olemas. Nüüd tuli tal sponsoritele helistada ja tänada ning toetusest loobuda.

Otsus on tema sõnul lõplik, sest tervisega mängida ei saa. «Sein tuli ette, kahju on muidugi, aga mis teha.»

Otsus tuli koostöös doktor Virve Vasega, keda Nurmsalu peab oma ihuarstiks. «Kui talvel kahtlus tekkis, et midagi on valesti, siis tegime analüüsid ja oli asi selge.»

Nurmsalu jätkab nüüd tavainimese kombel töömehe elu Ramirendi müügiosakonnas. Seejuures oli Nurmsalul plaanis alles hiljuti oma tööandja juurde jutule minna, et mõneks ajaks end töölt lahti võtta, sest puhkust enam võtta pole. Ja olümpiaks valmistumine nõudnuks palju aega. Nüüd jääb see samm astumata ja ta saab vaid tööle keskenduda.

Nurmsalu oli Eesti talisportlastest üks suuremaid lootusi tuleval olümpial. Mees ise unistas medalistki.