Eesti hakkab Venemaa suusatajatega koostööd tegema?

«Meil on hea meel, et Jelena oli valmis meiega kohtuma ja suusateemadel kaasa rääkima. Mõlemal alaliidul on enne hooaja algust omad hooajaeelsed mõttekohad, mistõttu on kahe kõrvuti asuva riigi omavaheline suhtlus ning teadmiste jagamine ülioluline. Hea meel on tõdeda, et jagame ühesugust arusaama ka järelkasvu osas. Kui soovime, et meil oleks tulevikus tugevaid sportlasi, peame liidu poolt pakkuma võimalikult palju omapoolset tuge,» rääkis Eesti Suusaliidu president Andreas Laane.

Kohtumise peamiseks teemaks kujunes alaliitude vaheliste koostöövõimaluste arendamine ja laagrite korraldamine Eestis.

Mõlemad alaliidud on suunanud pilgud tugevalt tulevikku, mistõttu mõeldi üheskoos, kuidas rohkem noori suusatamise juurde tuua, sealjuures erilist tähelepanu tuleks pöörata just tütarlaste järelkasvule. Lisaks kõneleti üldiselt suusamaailmas toimuvast enne tähtsat olümpiahooaja algust.

Endine murdmaasuusatamise absoluutne tipp ja praegune alaliidu president Välbe külastab Eestit seoses Venemaa suusakoondise ühislaagriga Tehvandil.

Traditsiooniliselt alustavad Venemaa sportlased oma uue hooaja ettevalmistust just Tehvandi Spordikeskuses. Otepää laagrisse sõitis üle 170 sportlase ning juhendaja, kelle hulka kuuluvad nii juuniorid kui täiskasvanud mehed ja naised. Tehvandi häid tingimusi ning raskeid tõuse on planeeritud trotsida juuni lõpuni.