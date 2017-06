Leicesteri ime korda saatnud Ranieri vajas uue töökoha saamiseks eriluba

Ranieri sai Leicesterist hundipassi veebruaris, kui tiitlikaitsjad olid ohtlikult lähedal Inglismaa kõrgliigast väljakukkumisele. Pärast neljakuist puhkust on nüüd mees leidnud endale uue töökoha Nantesi eesotsas. Prantsuse klubi vajas endale uut peatreenerit, sest nende senine loots Sergio Conceicao lahkus FC Portot juhendama.

Sealjuures vajas Nantes Ranieri palkamiseks Prantsusmaa jalgpalliliidult eriluba. Nimelt on liigareeglitesse sisse kirjutatud, et klubid ei tohi enda etteotsa nimetada peatreenereid, kes on vanemad kui 65 eluaastat. Ranieri pidas seda juubelit mullu. Luba siiski tuli ja Ranieri sai täna lõpuks ametlikult ametisse asuda.

Nantes lõpetas mullu Ligue 1 seitsmenda kohaga. Ranieri jaoks pole see sugugi esimene kord Prantsusmaal töötada – 2014. aastal lõpetas ta Monacoga liigas teisel kohal ja sai seejärel hundipassi. Nantes on tema karjääri 17. klubiks.