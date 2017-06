Videoblogi: Eesti taipoksijad kohtusid võitlusspordi legendidega

Tigers Fight Team Estonia on asunud teele Taimaale, et õppida iidset võitluskunsti taipoksi oma ala parimatelt. Plaan on reisida Tai pealinna Bangkoki ja kohtuda taipoksi parimatest parimate võitlejate Buakawi ja Saenchaiga. Ehk meestega, kes on võitnud pea kõik olemasolevad taipoksi tiitlid ja pidanud kahepeale kokku üle 600 matši.

Esimesena läheb Eesti tiim Buakawi treeningkeskusesse ja teeb lämbes Taimaa kuumuses oma esimese trenni, kus kohtub tšempioniga isiklikult ja saab aimu, mis tunne on treenida 34-kraadises kuumuses.

Päeva teine treening toimub Saenchai juures, kus tiim võetakse vastu väga külalislahkelt. Treenitakse koos mitmete teiste tuntud võitlejatega Inglismaalt (Frankies Gym'ist) ja USA-st on kohale tulnud poksitreener Barry Robinson ning mitmed tugevad Tai võitlejad. Andi Uustalul õnnestub sparrida vanameistri Saenchaiga isiklikult, mis on suur au ja tunnustus meie noorele tublile sportlasele.

Peale treeninguid alustab tiim sõitu iidsesse Tai templite linna Ayttayasse, kus on soov saada õnnistus oma reisile, treeningutele ja eelolevatele matšidele Taimaa parimas profivõitlussarjas Max Muay Thai.