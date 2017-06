Liverpooli parim mängija Barcelonaga liitumisest: see on keeruline

FC Barcelona asub järgmisel hooajal mängima uue peatreener Ernesto Valverde käe all ning usutavasti on tema suurimaks sihtmärgiks just Coutinho, kirjutab Eurosport.

«Sellest rääkimine on keeruline. Mul on leping ja see on pikk,» sõnas Coutinho oma tuleviku kohta. «Seega keskendun ma olemasolevale ja rahvuskoondisele,» lisas brasiillane enne koondise 4:0 võitu Austraalia üle.

Coutinho sõlmis alles jaanuaris Liverpooliga uue viie aasta pikkuse lepingu, mis tegi temast ühtlasi klubi suurima palgaga mängija.

Barcelonas nähakse Coutinhos aga klubi legendi Andres Iniesta asendajat. Spekulatsioonide kohaselt mängib brasiillane veel ühe hooaja Liverpoolis ja siirdub seejärel järgmisel suvel Barcelonasse.