Venemaal koheldakse jalgpalli MMiks staadione ehitavaid töötajaid nagu orje

2016. aasta maikuus teatas Rahvusvaheline Jalgpalli Liit FIFA, et nad on koos Venemaa ametivõimudega loomas süsteemi, mille abil jälgitakse staadionitel töötavate inimeste heaolu. Nagu viimatisest uuringust selgub, siis FIFA sõnad on jäänud lubadusteks ja kohapeal ei ole suudetud suurt midagi ära teha, kirjutab The Guardian.

Viimati avaldati inimõiguslaste poolt 34 lehekülje pikkune aruanne, millest selgub, et ehitajad peavad tihti rügama väga rasketes oludes ning talvel ei võimaldata neile isegi töötamiseks vajalikku riietust.

Eriti halb pidi olukord olema võõrtööjõuga, keda koheldakse tihti nagu orje. Peterburis ehitataval Zeniti staadionil on tööl suur hulk Põhja-Koreast pärit mehi, kellel puuduvad inimõiguslaste sõnul igasugused õigused. Põhja-Koreast pärit ehitajaid koheldakse süüdistuste kohaselt nagu sõjavange.

«FIFA lubas võtta inimõigused suurema luubi alla. Venemaal pannakse nende lubadused aga tõsiselt proovile. Praeguse seisuga ei ole nad hakkama saanud,» kritiseeris FIFAt eelpool mainitud aruande koostanud Jane Buchanan.

Süüdistuste kohaselt peavad ehitajad tööd rügama ka -25 kraadiga ja seejuures ei tagata neile varusustust, millega taolises ilmas hakkama saada. Lisaks puuduvad paljudel töötajatel korralikud töölepingud.

The Guardian kirjutab, et Põhja-Koreast pärit ehitajad peavad staadionitel töötama umbes 11 tundi päevas ja niimoodi 7 päeva nädalas. Ühe päeva palgaks on neil heal juhul 10 eurot. Ka elamistingimused on meeste jaoks nirud – kuni 10 meest peavad ööbima ühes haagises.

Senistel andmetel on staadionite ehitamisel hukkunud vähemalt 17 inimest. Üheks surmajuhtumite põhjuseks on just töötajate üleväsimus.

Põhja-Korea riigi jaoks on välismaal orjastavates tingimustes tööd rassivad inimesed kullaauguks. Aastas teenib riik niimoodi üle 2 miljardi euro. Enamasti on inimesed tööd rügama saadetud Venemaa ja Hiina ehitustele. Venemaal oli üle-eelmisel aastal niimoodi töötamas umbes 30 000 Põhja-Koreast pärit inimest.

Konföderatsioonide karikaturniir toimub Venemaal 17. juunist 2. juulini. Jalgpalli MM-finaalturniir on järgmisel aastal kavas 14. juunist 15. juulini.