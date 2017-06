Fury vastus Joshuale: kõik teavad, et mina olen maailma parim

Viimati uuriti Joshua käest tuleviku kohta Sky Sportsi eetris. «Suurbritannias sooviksin ma järgmisena poksida Tyson Fury’ga. See matš oleks suur ja huvitav. Selle kohtumise pidamine oleks kõikide jaoks loogiline samm,» teatas Joshua.

Seejärel tormas kiiresti oma sõnumit edastama ka Fury, kes kinnitas sotsiaalmeedias, et on samuti matšist huvitatud.

«Inimesed tahavad näha minu ja Joshua matši,» kirjutas ta Instagramis. «Olen siiski maailma parim. Kõik teavad seda. Ma tõmbusin vahepeal poksimisest eemale, kuna mul ei olnud piisavalt väljakutseid.»

«Ma alistasin parima mehe (Vladimir Klitško). Olen olnud poksist kaks aastat eemal, kuid tundub, et nüüd on väljakutseid hoopis rohkem,» lisas Fury veel. «Inimesed arvavad, et sa (Joshua) suudad mind alistada. Mina isiklikult nii ei arva. Ma ajan oma asjad joonde. Teen kõvasti trenni. Seejärel saab matš toimuma.»