Jalgpalli otsepilt: Tulevik võtab vastu Infoneti

Tänavuseks hooajaks kõrgliigasse tõusnud Tulevik on jäänud praeguse seisuga 7 punktiga liigatabeli punaseks laternaks. Hooaega on rabedalt alustanud ka Infonet, kes on turniiritabelis langenud 5. positsioonile 21 silmaga.

Sel hooajal on korra omavahel mängitud – 18. märtsil Lasnamäel peetud matšist väljus skooriga 5:0 võitjana Infonet. Üldse on omavahel mängitud 6 korda. Infonet on neist matšidest võitnud 4, Tulevik 1 ja 1 korra on mängitud ka viiki.

Postimees.ee toob reedel kell 18.00 algava kohtumise otsepildis vaatajateni.

Turniiritabel 15. vooru järel: