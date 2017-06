Eesti Võrkpalli Liidu kodulehel võrreldakse Jüri Ratast tuntud ENSV aegse kommunistiga

Eile selgus, et Eesti Võrkpalliliit ei saa ikkagi valitsuselt raha, et korraldada Tallinnas 2018. aasta MMi otsustav valikturniir. Eesti koondisel on väga hea võimalus jõuda järgmisel aastal toimuvale finaalturniirile, kuid viimast pääset tuleb nüüd jahtida kodukamara asemel hoopis Belgias. Nendest sündmustest tõukuvalt on Eesti Võrkpalliliidu kodulehel avaldatud arvamuslugu, kus peaminister Jüri Ratast võrreldakse tuntud kommunisti Johannes Käbiniga.